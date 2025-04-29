Renfe ofrecerá billetes de Rodalies gratis este martes

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Renfe ha anunciado este lunes que ofrecerá billetes gratis este martes para toda la red de Rodalies de Cataluña -y para toda la de España, la de Cercanías-, a raíz del apagón eléctrico que desde la mañana ha afectado a España y Portugal y que ha obligado a los gestores del servicio a anularlo durante buena parte del día. Así, según una nota de la compañía, este martes no habrá que adquirir ticket para acceder a los convoyes, aunque se mantendrá control de acceso en las estaciones para garantizar la seguridad en los andenes. Este lunes miles de personas por todo el Estado han sufrido las consecuencias del paro, muchas de ellas atrapadas en convoyes que han quedado sin suministro a medio trayecto y que han tardado horas a ser rescatadas.