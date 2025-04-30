Canceladas 400 visitas hospitalarias y 50 cirugías no urgentes el lunes

El apagón del lunes también afectó al funcionamiento de los centros de salud, que tuvieron que reorganizarse y priorizar los tratamientos urgentes pese a que los hospitales públicos no se quedaron en ningún momento sin luz gracias a los generadores, según aseguraron responsables del departamento de Salud. En las comarcas del llano “funcionó bien toda la actividad de Urgencias en los hospitales y CAP, así como la del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la actividad quirúrgica urgente”, explicó Ramon Piñol, director de sector de la región sanitaria de Lleida. Sin embargo, indicó que se tuvieron que aplazar una cincuentena de cirugías programadas (no urgentes) durante la tarde, lo que supuso una reducción del 30% de la actividad. Los profesionales encargados de las cirugías programadas se convirtieron en equipos de Urgencias ante un eventual incremento de pacientes, algo “que no sucedió”, indicó.

En los hospitales públicos del llano se tuvieron que reprogramar 350 visitas (el 10%), mientras que en el Pirineo fueron unas 40: 20 en el hospital de Tremp y otras 20 en La Seu, según indicó el gerente de la región sanitaria, Felip Benavent. En la Atención Primaria se cancelaron “pocas” en el llano, mientras que en el Pirineo no acudieron a su visita entre 150 y 200 personas. “Todos los que fueron al CAP y a los consultorios fueron atendidos”, aseguró Benavent, que explicó que los centros “funcionaron sin luz, con las puertas abiertas y escribiendo a mano”.

Los pacientes por los que había una mayor preocupación fueron los que necesitan un respirador que funciona con electricidad. Salud facilitó a residencias respiradores que funcionan con bombonas, de los que dispone una treintena en el llano. No obstante, hubo que trasladar a 4 personas al centro sociosanitario Terraferma de Alpicat y una al hospital Arnau.

Asimismo, Piñol señaló que en el Arnau “estábamos preparados para volver a llenar los depósitos de los generadores” y añadió que “el ayuntamiento hizo gestiones con compañías de hidrocarburos”. Benavent añadió que en el Pirineo “aseguramos el funcionamiento de los grupos electrógenos contactando con gasolineras que rellenaron los depósitos y con las que pactamos volverlos a llenar si se alargaba mucho el apagón”.

Los sanitarios se comunicaron con ‘walkie-talkies’ del SEM

La falta de cobertura móvil y de internet trajo limitaciones en las comunicaciones entre los sanitarios. Salud lo resolvió con la tecnología TETRA (walkie-talkies) de la que dispone el SEM. Al respecto, Benavent explicó que “el SEM se repartió en las puertas de los centros de salud, desde donde gestionaba las comunicaciones que eran necesarias, y se repartieron emisoras del SEM en todos los hospitales. Piñol, por su parte, destacó que la tecnología TETRA fue clave para garantizar las comunicaciones. La falta de línea, que se alargó hasta la mañana de ayer, causó desconcierto entre algunos pacientes que tenían visitas programadas o solicitaban información. “El personal y la población respondió muy bien, se mantuvieron todos los centros abiertos”, concluyó Benavent.

Por otra parte, la falta de suministro no afectó a los proyectos del Institut de Recerca Biomédica de IRBLleida. El centro dispone de un grupo electrógeno y el personal estuvo revisando los equipos durante todo el día. Asimismo, el tanatorio estuvo abierto el lunesal tener también un generador.