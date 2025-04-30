La clínica Mi NovAliança de Lleida se ampliará al antiguo frontón de Prat de la Riba

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La clínica Mi NovAliança ampliará sus instalaciones en el emblemático edificio del antiguo frontón de Lleida, en el número 83 de la avenida Prat de la Riba, situado a unos pocos metros del actual hospital que adquirió hace más de un lustro y reformó integralmente. Los directivos de Clínicas Mi, Gabriel Masfurroll Lacambra y Gabriel Masfurroll Cortada, explicaron a SEGRE que prevén invertir unos 4 millones de euros para habilitar un nuevo centro de unos 2.500 metros cuadrados con los objetivos de "esponjar la clínica, que se nos ha quedado pequeña", así como de "reformular su morfología asistencial incorporando nuevas tecnologías". Prevén que las obras para adaptar el edificio -que hasta hace un mes albergaba un supermercado Condis- finalicen a principios de 2026 para que el centro pueda abrir durante el primer trimestre del año que viene.

Los propietarios del hospital afirmaron que la expansión mejorará la accesibilidad y comodidad de los pacientes y profesionales porque incluirá un parking, así como que "nos permitirá completar un plan director que consiste en reubicar y reformular las áreas hospitalarias para ganar funcionalidad, servicios y especialidades médicas". Asimismo, señalaron que "tendrá una infraestructura de consultas mucho más a la vanguardia, con información del tiempo de espera y más accesibilidad a los profesionales médicos". Con todo, explicaron que "con esta transacción consolidamos nuestra hegemonía como el primer grupo hospitalario privado de Lleida".

Ampliaremos esta información.