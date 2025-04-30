\u201cHa habido un problema de sobrecarga y, sobre todo, de inestabilidad\u201d, explica en experto en energ\u00eda Antonio Turiel, del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cient\u00edficas), sobre el apag\u00f3n que el mediod\u00eda del lunes afect\u00f3 a la pen\u00ednsula ib\u00e9rica, y que puso sobre la mesa la vulnerabilidad del sistema el\u00e9ctr\u00edco.. En el caso de Lleida, esa revelaci\u00f3n se ha producido apenas un a\u00f1o depu\u00e9s de que, el 16 de abril de 2023, un sabotaje en una poza de conexi\u00f3n de la red de fibra \u00f3ptica mostrara otra fragilidad grave: una treintena de municipios del Segri\u00e0, Les Garrigues, el Pla, el Urgell, la Noguera y la Segarra con m\u00e1s de 61.000 vecinos, as\u00ed como a las empresas de los pol\u00edgonos El Segre y el Cam\u00ed de les Frares, en la capital, se quedaban sin servicio de internet y\/o de telefon\u00eda.. En el primer caso nadie acierta a hallar las causas ni las responsabilidades, mientras que en el segundo nunca llegaron a ser determinadas al quedar archivada la investigaci\u00f3n. S\u00ed se conocen, sin embargo, las consecuencias, con perdidas millonarias en ambos casos.. Turiel advierte de que eso puede volver a ocurrir. \u201cEn la operaci\u00f3n normal de la red ocurren cosas como esta. La red debe ser resiliente y adaptarse a estas incidencias\u201d.. \u201cCeros energ\u00e9ticos ha habido muchas veces, pero la red los a\u00edsla autom\u00e1ticamente. Lo que no era previsible fue la magnitud de lo ocurrido. Hemos de aprender de este tipo de incidencias\u201d, se\u00f1ala Fernando Ferrando, presidente de la Fundaci\u00f3n Reovables, que recomienda prudencia en los an\u00e1lisis sobre las causas.. Ferrando llama la atenci\u00f3n sobre un aspecto del apag\u00f3n que est\u00e1 pasando desapercibido: \u201clas nucleares son las primeras que se desconectan y las \u00faltimas en conectarse\u201d.. Efectivamente, la nuclear dej\u00f3 de aportar energ\u00eda al sistema a las 12.35 del lunes, tres minutos despu\u00e9s del incidente, y segu\u00eda sin conectarse a las ocho de la tare de de ayer; es decir, que la recuperaci\u00f3n se realiz\u00f3 con renovables, que aportaron entre el 47% y el 70% de la energ\u00eda todo el d\u00eda, y sin at\u00f3mica.. \u201cHace tiempo que estaba sobre la mesa la posibilidad de apagones por la elevada entrada de energ\u00edas renovables en el sistema\u201d. Con esta frase resume el CEO de Atlas Energ\u00eda, N\u00e9stor Guti\u00e9rrez, la situaci\u00f3n vivida con el hist\u00f3rico apag\u00f3n del lunes.. El sistema se basa en casar oferta y demanda, generaci\u00f3n y necesidades del sistema, y, en este punto, puso de manifiesto que no se han dado explicaciones de la ca\u00edda de 15 gigavatios, remarcando que es una situaci\u00f3n que no se da de manera natural.. \u201cSi existe un descenso de un gigavatio porque se hab\u00eda hecho una previsi\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica y no hay el viento esperado, se pueden tomar medidas\u201d. En ese momento, indic\u00f3, entran en juego los ciclos combinados y la energ\u00eda hidr\u00e1ulica para poder equilibrar la situaci\u00f3n, pero lo del lunes \u201cno es una ca\u00edda de forma natural\u201d. De hecho, no descart\u00f3 un problema de ciberseguridad y record\u00f3 que hace apenas unas semanas la Comisi\u00f3n Europea alert\u00f3 de los peligros reales que existen.