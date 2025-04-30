SANIDAD
Nueva técnica para tratar una patología de córnea
El servicio de Oftalmología del hospital Arnau de Vilanova ha incorporado una nueva técnica para tratar el queratocono, una patología de la córnea que produce una deformidad progresiva y que puede comportar la aparición de miopía y astigmatismo irregular. Esta nueva técnica, denominada Crosslinking, consiste en aplicar Rivoflavina (vitamina B2) sobre la córnea y exponerla a lus ultravioleta, lo que hace que se endurezca y evite la progresión de la deformación. Es un tratamiento indicado especialmente en pacientes jóvenes, ya que son los que más progresión del queratocono presentan. Esta técnica es totalmente ambulatoria y se hace en una sola sesión. Primero se aplica anestesia tópica en la misma consulta,después la Rivoflavina durante unos diez minutos y, posteriormente, se expone el ojo a luz ultravioleta durante ocho minutos.