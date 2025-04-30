SEGRE

Nueva técnica para tratar una patología de córnea

Especialistas del área de Oftalmología del Arnau que aplican la nueva técnica. - ICS LLEIDA

Especialistas del área de Oftalmología del Arnau que aplican la nueva técnica. - ICS LLEIDA

El servicio de Oftalmología del hospital Arnau de Vilanova ha incorporado una nueva técnica para tratar el queratocono, una patología de la córnea que produce una deformidad progresiva y que puede comportar la aparición de miopía y astigmatismo irregular. Esta nueva técnica, denominada Crosslinking, consiste en aplicar Rivoflavina (vitamina B2) sobre la córnea y exponerla a lus ultravioleta, lo que hace que se endurezca y evite la progresión de la deformación. Es un tratamiento indicado especialmente en pacientes jóvenes, ya que son los que más progresión del queratocono presentan. Esta técnica es totalmente ambulatoria y se hace en una sola sesión. Primero se aplica anestesia tópica en la misma consulta,después la Rivoflavina durante unos diez minutos y, posteriormente, se expone el ojo a luz ultravioleta durante ocho minutos.

