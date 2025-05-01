Encuesta a 40.000 docentes sobre móviles en los centros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 40.000 docentes y miembros de equipos directivos de centros públicos de Secundaria de Catalunya podrán responder a partir de esta semana una encuesta sobre la regulación de los móviles en la ESO que ha entrado en vigor este curso 2024-2025. Ha sido diseñada por el Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) y se enmarca en el plan de digitalización responsable puesto en marcha por Educación. El objetivo también es conocer la afectación de los dispositivos y de la regulación en el clima de convivencia del centro y el rendimiento del alumnado. Para ello, pregunta en qué actividades educativas se utilizan los móviles, la frecuencia de uso educativo del móvil en el aula, la proporción de alumnos con móvil personal o el incremento o reducción de incidencias relacionadas con el uso indebido de estos dispositivos. También pregunta por un posicionamiento respecto a una posible regulación más restrictiva. Además, Ivàlua está llevando a cabo una revisión de evidencias en otros entornos para “identificar el impacto en el aprendizaje y en la convivencia en los centros educativos” de otros países con regulaciones similares.