Fuego en la partida de Rufea en Lleida cerca del río Segre

Los Bomberos han desplazado seis dotaciones para controlar el incendio declarado a la zona de la depuradora próxima a Rufea

Albert Guerrero
Publicado por
ALBERT GUERRERO
Vídeo Gerard Hoyas

Creado:

Actualizado:

Un incendio se ha declarado este jueves por la tarde en un cañaveral situado al margen del río Segre en Lleida, concretamente en la zona de la depuradora. Según ha informado el cuerpo de Bomberos de la Generalitat a través de su cuenta oficial en redes sociales, el aviso se ha recibido a las 16:55 horas a través del teléfono de emergencias 112.

De inmediato, se han activado seis dotaciones de bomberos que trabajan actualmente en las tareas de extinción del fuego, que afecta a una isla de cañas situada en esta área fluvial.

