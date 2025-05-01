Fuego en la partida de Rufea en Lleida cerca del río Segre

Publicado por ALBERT GUERRERO Vídeo Gerard Hoyas Creado: Actualizado:

Un incendio se ha declarado este jueves por la tarde en un cañaveral situado al margen del río Segre en Lleida, concretamente en la zona de la depuradora. Según ha informado el cuerpo de Bomberos de la Generalitat a través de su cuenta oficial en redes sociales, el aviso se ha recibido a las 16:55 horas a través del teléfono de emergencias 112.

De inmediato, se han activado seis dotaciones de bomberos que trabajan actualmente en las tareas de extinción del fuego, que afecta a una isla de cañas situada en esta área fluvial.