Hoy hay mercadillo en el Camp d'Esports pese a ser festivo

El mercadillo del Camp d'Esports de Lleida abre hoy sus puertas con normalidad a pesar de coincidir con un día festivo. Los comerciantes mantendrán su actividad en el horario habitual de 9:00 a 14:00 horas, ofreciendo a los ciudadanos una oportunidad para realizar sus compras habituales.

Este mercado al aire libre se suma a la agenda comercial del fin de semana en la capital ilerdense, que incluirá también el mercado de l'Hort a Taula en la plaza Sant Joan el sábado y el mercado de la Rambla en Francesc Macià el domingo.