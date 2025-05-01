La Generalitat estudia cómo garantizar que las residencias tengan autonomía energética

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión estudia cómo garantizar que las residencias que dependen de la Generalitat tengan autonomía energética para poder hacer frente situaciones como el apagón del lunes, según apuntó el secretario general de la conselleria, Raúl Moreno, en declaraciones a El Periódico. Moreno aseguró que los grupos electrógenos “deberían estar presentes en todos los centros residenciales”. En este sentido, dijo que “habrá que estudiar cada caso, pero se debe poder mantener la electricidad con dispositivos”, remarcó.

Por otra parte, el secretario general del departamento afirmó que quieren implementar cambios en la comunicación con los centros residenciales para que haya “vías para poder hablar con ellos” cuando fallen las comunicaciones. “No nos podíamos comunicar”, señaló Moreno sobre la situación de las comuniciones con las residencias durante el apagón, aunque remarcó que nunca se había vivivo una situación similar. De hecho, asociaciones de familiares de personas con dependencia denunciaron la falta de generadores en centros de Catalunya para evitar quedar “aislados”.