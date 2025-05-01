La Paeria incluye suelo para 181 pisos en la reserva de solares del Govern

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento y la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) incorporarán seis nuevas fincas a la reserva pública de solares puesta en marcha por la Generalitat para el Govern de vivienda asequible. Estas seis parcelas tienen capacidad para la construcción de 181 pisos y se sumarán a las tres que ya se incorporaron en la fase previa, para 127. Así lo acordó ayer el Comité Estratégico de la Vivienda de la Paeria, en el marco del plan 50.000 Habitatges, destinado a ampliar el parque público de viviendas asequibles de alquiler. Entre las seis nuevas fincas, destacan 64 pisos en la calle Albi 2, en Mangraners, y 50 en la calle Artur Vives, en La Bordeta, donde también hay otros 10 en la calle Palauet.

Por otro lado, la presidenta de EMAU, Begoña Iglesias, planteará al consejo de administración la venta de tres parcelas de su patrimonio en el sector SUR 12, en el barrio de Mangraners, para 82 pisos.

El alcalde, Fèlix Larrosa anunció que se volverá a sacar a licitación una finca situada en el nuevo sector industrial SUR-35 (Torre Solé). Señaló que se hará difusión de la operación para dar a conocer a todos los sectores empresariales que puedan estar interesados, después de quedar desierta una primera licitación.