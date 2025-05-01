Más de setenta urbanos evitaron el caos circulatorio regulando las calles el lunes negro

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La regulación del tráfico en las principales vías de la ciudad de Lleida fue una de las primeras intervenciones que llevó a cabo la Guardia Urbana el lunes al mediodía tras el apagón, que dejó durante horas inutilizados todos los semáforos. Con su intervención consiguieron evitar que hubiera un caos circulatorio y, aunque se registraron algunas retenciones, no hubo incidentes ni accidentes remarcables. Se desplegaron unos setenta agentes de la Guardia Urbana, parte de ellos de la División de Tráfico pero también de otras unidades. Por su parte, la Paeria recomendó a la ciudadanía que redujera al máximo la movilidad y, además, los conductores mostraron su civismo al volante ante una situación de emergencia.

Los agentes se desplegaron en las principales calles de la capital del Segrià como la carretera LL-11, plaza Europa, Passeig de Ronda, Lluís Companys y Príncep de Viana, entre otras. Los agentes motorizados se encargaron de las intersecciones más complejas para regular el paso de los vehículos. Lo hicieron ayudándose de los silbatos y dando indicaciones con los brazos. También hicieron señalización con conos para evitar giros que pudieran causar accidentes. De esta forma, salieron a las calles todos los coches, motos y bicis disponibles.

Los agentes que regulaban el tráfico, a su vez, también informaban a ciudadanos desconcertados. Estuvieron durante toda la jornada y, con el paso de las horas, la situación se fue estabilizando. En algunos casos, les vecinos les llevaron agua. No acabó aquí su función, sino que hicieron otras muchas como colaborar con los Bomberos de la Generalitat en servicios de rescates de personas atrapadas en los ascensores.

Cuando se restableció la luz, y en consecuencia el funcionamiento de los semáforos, pudieron dedicarse a otras prioridades, en un dispositivo conjunto con los Mossos. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó el martes que la Urbana se encargó de la seguridad de la parte de la ciudad desde el Eix hacia el norte y el oeste y los Mossos, del Eix hacia la margen izquierda (ver SEGRE de ayer). “La Guardia Urbana ha hecho un despliegue que no se había hecho nunca hasta ahora y han estado a la altura de la situación, conjuntamente con los Mossos, a quienes quiero felicitar”, afirmó.