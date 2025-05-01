Mi NovAliança se ampliará y tendrá parking en el histórico Frontón de Prat de la Riba

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La clínica Mi NovAliança ampliará sus instalaciones en el emblemático edificio del antiguo Frontón de Lleida, en el número 83 de la avenida Prat de la Riba, situado a unos pocos metros del actual hospital que adquirió hace más de un lustro y reformó integralmente. Los directivos de Clínicas Mi, Gabriel Masfurroll y Gaby Masfurroll, explicaron ayer a SEGRE que prevén invertir unos 4 millones de euros para habilitar un nuevo centro de unos 2.500 metros cuadrados con los objetivos de “esponjar la clínica, que se nos ha quedado pequeña”, así como de “reformular su morfología asistencial incorporando nuevas tecnologías”. Prevén que las obras para adaptar el edificio –que hasta hace un mes albergaba un supermercado Condis– finalicen a principios de 2026 para que estrenarlo durante el primer trimestre del próximo año.

Los propietarios del grupo hospitalario afirmaron que la expansión mejorará la accesibilidad y comodidad de los pacientes y profesionales porque incluirá un parking de 1.200 m², así como que “nos permitirá completar un plan director que consiste en reubicar y reformular diferentes áreas hospitalarias para ganar funcionalidad, servicios y especialidades médicas que ahora mismo tienen limitaciones de superficie y equipamientos”. “Tendrá una infraestructura de consultas externas mucho más a la vanguardia, con información del tiempo de espera y más accesibilidad a los profesionales médicos” mediante tecnologías de IA, explicó Gaby Masfurroll, que añadió que “pasaremos a tener mejores espacios e incorporaremos nuevos equipos médicos”. Con todo, señaló que “con esta transacción consolidamos nuestra hegemonía como el primer grupo hospitalario privado de Lleida” y valoró que uno de los principales beneficios será reducir los tiempos de espera para una visita con el especialista.

Los nuevos espacios asistenciales, que ocuparán 1.300 m², permitirán liberar otros en la actual clínica para crear una nueva área quirúrgica –duplicando la actual–, ampliar la farmacia hospitalaria con una sala blanca para la unidad de ensayos clínicos y doblar el espacio de boxes y hospitales de día de Urgencias. La previsión es alcanzar un aumento del 22% de la actividad.

Con esta actuación, el grupo Mi habrá invertido unos 20 millones en el centro. “Cuando llegamos, el objetivo era que pacientes de Lleida no tuvieran que ir a Barcelona y ahora hay gente de Barcelona que viene aquí”, subrayó Gabriel Masfurroll. Mi NovAliança tiene una plantilla propia de 297 personas y medio millar contando los profesionales externos, entre ellos, un centenar de médicos.

El alcalde, Fèlix Larrosa, agradeció a los propietarios de la clínica su “apuesta por la ciudad”. Afirmó que “disponer de servicios médicos de alta calidad contribuye a fortalecer la capitalidad de Lleida”.

Proyecto a cargo del prestigioso arquitecto Ramon Sanabria

Gabriel Masfurroll detalló que el reconocido arquitecto leridano Ramon Sanabria, autor de proyectos como el auditorio Enric Granados, diseñará la ampliación de la clínica en el antiguo Frontón. Se trata de un edificio catalogado por su relevancia desde que fue inaugurado en 1942. Acogió una pista de pelota vasca, un cine, una bolera y una sala de baile hasta 1961, cuando pasó a manos de Muebles Tarragona, que años después dio paso a Muebles Expo Mobi hasta que en 2014 se transformó en el supermercado Condis.