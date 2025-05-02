Detenidos 4 menores por prender fuego a contenedores en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida ha detenido este viernes de madrugada a cuatro menores de edad acusados de prender fuego a contenedores de la ciudad. La detención se ha producido a las 01.43 horas en la calle Antoni Blàvia, según ha explicado la policía local, cuando agentes han localizado a cuatro jóvenes que coincidían con la descripción dada por vecinos de los sospechosos de haber incendiado una hora antes una isla de contenedores en la calle Corregidor Escofet, en el mismo barrio de Pardinyes. Según los Bomberos, en este punto han quemado completamente dos contenedores –policía y bomberos han conseguido apartar otros contenedores de la misma isla– y también ha resultado afectada parcialmente una farola.

Esta madrugada los bomberos también han trabajado en un incendio en contenedores en la calle Ferran el Catòlic, en la esquina con la calle Henri Dunant, en el barrio de la Mariola. En este caso, el aviso ha sido a las 01.16 horas.