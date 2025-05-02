Mossos y Urbana coordinarán sus actuaciones en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Lleida mantendrán la presencia policial constante y coordinarán sus actuaciones para garantizar la seguridad en el entorno de la calle Júpiter, en el barrio de la Mariola, a raíz de la pelea del fin de semana pasado que implicó a centenares de personas y dejó 6 mossos heridos.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, se han reunido este viernes con mandos policiales de la Urbana, donde han analizado la situación en el barrio y las próximas actuaciones después de la pelea, según el consistorio.

Por eso, Morón ha explicado que se realizarán varias reuniones de coordinación para actuar de forma conjunta con los Mossos, examinando la problemática que hay en este punto específico del barrio y "diseñar actuaciones tanto policiales como desde otros ámbitos del Ayuntamiento" que se puedan llevar a cabo para mejorar la situación y la seguridad.

Durante el encuentro también se ha analizado y valorado el funcionamiento del operativo de emergencia que se puso en marcha el lunes para hacer frente al apagón general que se produjo en la Península Ibérica. Morón ha indicado que "funcionó muy bien" y se han recibido felicitaciones por parte de la ciudadanía, entidades y otras administraciones por la actuación de la Guardia Urbana, según ella.

Sindicatos policiales reclaman que la agresión a mossos marque un "punto de inflexión"

Por su parte, el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-Fepol) y el Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME-Fepol) han reclamado que la agresión que sufrieron varios mossos en el barrio de la Mariola de Lleida la madrugada del domingo al lunes supongan "un punto de inflexión" para que el cuerpo empiece a recuperar el "principio de autoridad" que afirman que han ido perdiendo en los últimos años. Así lo han expresado en un comunicado conjunto para valorar la reunión que han mantenido este viernes con la prefectura, la dirección general y los mandos de la Región Policial de Ponent a raíz de los hechos de Lleida en los que seis mossos resultaron heridos de diversa consideración.

Los dos sindicatos policiales han hecho una buena valoración del encuentro y han "agradecido la sinceridad" con la cual, según afirman, se han expresado los mandos policiales. "Hablar de incremento de la violencia en Cataluña, de actitudes cada vez más hostiles hacia la fuerza policial, de la pérdida de mediación o de la falta de dimensión de las unidades policiales es de agradecer ya que hasta ahora, no se había hablado en estos términos".

Como ya denunciaron en otro comunicado a principios de semana, consideran que los hechos de la Mariola, pero también de otros como los incidentes en Salt, Font de la Pólvora, Mataró, o Vic, no son "casos aislados o puntuales" y que todos tienen como denominador común "la pérdida de autoridad de los cuerpos policiales". Una pérdida que, aseguran, se debe a las "decisiones políticas que se han tomado en los últimos años". Por ejemplo, critican que cada vez tienen "menos y peor" material para "evitar el cuerpo a cuerpo y garantizar la distancia en la aplicación de la fuerza".

Por todo ello, afirman que la agresión policial en Lleida tiene que suponer "un punto de inflexión". "Con los hechos de la Mariola hemos llegado al límite, a partir de hoy es imprescindible recuperar el principio de autoridad", han expresado. También han pedido que los responsables de los hechos "paguen las consecuencias máximas que prevé la ley".

Los sindicatos policiales han convocado una concentración el lunes 5 de mayo al mediodía delante de la comisaría de Lleida para denunciar la agresión a los agentes. De momento, la protesta tiene el apoyo de los sindicatos SAP-Fepol, SME-Fepol, USPAC y Sicpol.