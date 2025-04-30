El comisario Codina condena la "brutal agresión" contra mossos en Lleida y adelanta que "pronto" habrá detenidos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El comisario Josep Codina, jefe de la región policial de Ponent de los Mossos d'Esquadra, ha condenado "firmemente" este miércoles la "brutal agresión" y la violencia recibida por parte de varios mossos la madrugada del lunes cuando intervenían en una pelea multitudinaria al barrio de la Mariola de Lleida .

En el marco de la celebración del Dia de les Esquadres, Codina ha recordado que seis agentes del ARRO resultaron heridos con "cortes en la cabeza", cuatro de los cuales tuvieron que recibir "entre 10 y 20 puntos de sutura y uno de ellos sufrió una rotura facial". El comisario ha explicado que la investigación está muy adelantada, que espera que "pronto" haya detenidos y que es "posible" que los presuntos autores sean acusados de tentativa de homicidio.

Codina ha evitado polemizar con los sindicatos policiales y ha reconocido su derecho a presentarse como acusación particular en el procedimiento judicial si lo consideran oportuno. Por su parte, USPAC ha convocado a los agentes del cuerpo a concentrarse el lunes que viene al mediodía delante de la comisaría de Lleida para denunciar los hechos. El sindicato también exige el cese del jefe del ABP del Segrià, el inspector Xavier Ribelles, a quién acusan de "mentir" públicamente sobre la gravedad de las lesiones y de minimizar el caso.

Durante la celebración del Dia de les Esquadres de la región policial de Ponent en la Llotja de Lleida, el alcalde, Fèlix Larrosa, también ha manifestado su "apoyo y solidaridad" a los agentes heridos, y ha exigido "detenciones y condenas" porque estos hechos "no pueden quedar sin castigo". El alcalde de Lleida ha apelado a la importancia de las alianzas y la complicidad entre las fuerzas policiales y, también, con la justicia, para garantizar que "quién la hace, la paga".

Robos en l'Horta de Lleida y en el interior de vehículos

El comisario Codina, que hace poco menos de medio año que asumió el cargo de jefe de la región policial de Ponent, también se ha referido a los robos con incendio de varias casas en l'Horta de Lleida y ha explicado que "estamos revirtiendo poco a poco la situación con un patrullaje intensivo con la Guardia Urbana". Además, ha insistido en que lo siguen investigando con el fin de identificar y localizar a los autores de los hechos.

Por otra parte, el comisario ha explicado que la ciudad de Lleida es uno de los lugares del país donde más han crecido los robos en el interior de vehículo y que también tienen en marcha un operativo policial conjunto con la Guardia Urbana para combatir el problema. En este sentido, ha detallado que durante el primer trimestre se han hecho 42 detenidos por este tipo de robos, cuatro de los cuales han ingresado en prisión y uno quinto en un centro de menores. La presión policial y la actuación judicial, ha valorado, permitirá que estos hechos vayan a la baja.

Crecen los delitos contra el patrimonio

Durante su discurso en la Llotja de Lleida, Codina ha explicado que el 2024 fue un año "difícil", con unos 19.700 hechos delictivos en la región (+9%) y 2.655 detenciones (+20%). Durante el primer trimestre de este año, los delitos contra las personas se han reducido un 4%, pero los delitos contra el patrimonio se han incrementado un 6%, en especial los robos en el interior de vehículos, que han repuntado un 90%.

El comisario ha valorado como un éxito del trabajo y la colaboración conjunta con otros cuerpos policiales la detención en marzo en Francia del presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca en enero del 2024. Codina ha recordado que un juzgado de Navarra ha decretado el ingreso en la prisión por dos muertes más en aquella comunidad en unas circunstancias similares y ha explicado que "próximamente lo tendremos en Lleida" para que pase a disposición judicial.

Con respecto a la implantación en el territorio de organizaciones criminales dedicadas a la plantación de marihuana, Codina ha destacado la desarticulación de numerosos cultivos interiores y ha advertido que este fenómeno lleva asociada la presencia de otras personas relacionadas con el tráfico, los robos entre grupos, amenazas o el uso de armas de fuego. "Lo estamos abordando con mucha seriedad y esperamos que a la larga podamos ir resolviendo el fenómeno", ha añadido.

El comisario también ha concretado que la puesta en servicio de la nueva sede de la región policial de Ponent, prevista en el barrio de la Bordeta de Lleida, se producirá hacia el año 2030 o 2032.

Más de 200 felicitaciones y condecoraciones

Unas 900 personas han asistido a la conmemoración del Dia de les Esquadres de la región policial de Ponent en la Llotja de Lleida, en un acto donde, aparte del alcalde de Lleida y de otros municipios, también ha asistido la delegada del Govern, Núria Gil, o el comisario Josep Maria Estela, entre muchos otros representantes territoriales, de cuerpos policiales, servicios de emergencias y de la administración de justicia.

Durante el acto institucional se han entregado felicitaciones y condecoraciones en reconocimiento de actuaciones relevantes y meritorias, así como por trayectorias profesionales. También se ha reconocido el trabajo del personal del servicio de administración, de otros cuerpos de seguridad y ciudadanos.

En concreto, se han entregado 227 felicitaciones en miembros del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y una veintena más a ciudadanos y representantes de otras instituciones, así como 14 condecoraciones de bronce al mérito policial. Entre otros, se ha reconocido la actuación de tres agentes del ARRO que evitaron el suicidio de una mujer en Les Borges Blanques o los que participaron en la resolución de robos en l'Horta de Lleida