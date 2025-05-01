Los gitanos denuncian el abandono de la Mariola de Lleida y critica la actuación de los Mossos: “el colectivo está enfadado”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Francisco Salazar, patriarca gitano y presidente de la Associació Futur, denunció ayer que la administración tiene abandonada a la Mariola y más concretamente al colectivo gitano. Afirmó que “hace falta un proyecto para la integración laboral de los jóvenes”, y que Generalitat y Paeria no hacen nada. Dijo que la responsabilidad es del alcalde, pero que la oposición tampoco actúa.

Salazar criticó la actuación de los Mossos el domingo, sosteniendo que fueron ellos los que iniciaron la pelea al empujar a un patriarca que mediaba entre dos grupos. “El colectivo está enfadado”, indicó, y añadió que hay gitanos heridos y que ayer pidió al concejal de barrio una reunión con el alcalde y el comisario de los Mossos.

El líder del PP, Xavi Palau, también criticó “el abandono institucional” y exigió “acciones concretas y no promesas vacías”.