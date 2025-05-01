BARRIOS
Los gitanos denuncian el abandono de la Mariola de Lleida y critica la actuación de los Mossos: “el colectivo está enfadado”
El presidente de la Associació Futur reclama un plan de integración laboral para los jóvenes y critica la inacción de la Generalitat, la Paeria y la oposición
Francisco Salazar, patriarca gitano y presidente de la Associació Futur, denunció ayer que la administración tiene abandonada a la Mariola y más concretamente al colectivo gitano. Afirmó que “hace falta un proyecto para la integración laboral de los jóvenes”, y que Generalitat y Paeria no hacen nada. Dijo que la responsabilidad es del alcalde, pero que la oposición tampoco actúa.
Lleida
Heridos seis mossos por el brutal ataque de una turba de vecinos en la Mariola
Albert Guerrero
Salazar criticó la actuación de los Mossos el domingo, sosteniendo que fueron ellos los que iniciaron la pelea al empujar a un patriarca que mediaba entre dos grupos. “El colectivo está enfadado”, indicó, y añadió que hay gitanos heridos y que ayer pidió al concejal de barrio una reunión con el alcalde y el comisario de los Mossos.
Lleida
Mossos d'Esquadra agredidos en la Mariola de Lleida: “No recordamos un ataque tan bestia”
Albert Guerrero
El líder del PP, Xavi Palau, también criticó “el abandono institucional” y exigió “acciones concretas y no promesas vacías”.