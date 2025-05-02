Seis fallecidos en las carreteras de Lleida en 2025, cinco en el Segrià

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de seis personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en los cuatro primeros meses de 2025 en las comarcas de Lleida, cinco de ellas en el Segrià, según los datos del Servei Català de Trànsit. Los seis fallecidos son la misma cifra que se registró entre enero y abril de 2024 en la demarcación.

Los tres primeros siniestros mortales se produjeron entre el 12 y el 17 de febrero en Corbins, Gimenelles y Montferrer i Castellbò. En el primero falleció el conductor de un furgoneta que chocó contra un camión; en el segundo, un joven conductor que se salió de la vía; y en el tercero, un motorista de 21 años al impactar contra un coche que hizo una incorporación imprudente (el conductor fue imputado por homicidio). Los tres siguientes han tenido lugar en la ciudad de Lleida, con un estudiante de la UdL atropellado por un camión en la N-240 (21 de marzo), un conductor de una furgoneta en la A-2 (31 de marzo) y un camionero fallecido al incendiarse la cabina en la C-13 (24 de abril). En Catalunya han fallecido 52 personas, un 48% más, de 35 a 52.