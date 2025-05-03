Denuncian vandalismo en la plaza l’Esplai de La Bordeta

La asociación de vecinos de La Bordeta denuncia la “preocupante situación” que viven desde hace varias semanas los residentes junto a la plaza de l’Esplai por culpa del vandalismo y han pedido al ayuntamiento que refuerze la vigilancia de la zona. Según explicó la presidenta de la entidad, Mari Carme Guerrero, “se trata de un grupo de jóvenes que durante varios días se han dedicado a romper bancos y mobiliario urbano, además de coger las sillas de un restaurante y destrozarlas por toda la plaza”. También habían hecho pintadas en fachadas de edificios cercanos, así como “derrapes y virguerías con la moto por la acera y la misma plaza”. A raíz de esta situación, la asociación vecinal instó al concejal de barrio, Roberto Pino, que solicitara más presencia de la Guardia Urbana. “Los últimos días han estado patrullando por la zona y esperemos que mantengan la atención en la plaza y su entorno, porque los vecinos están preocupados por lo acontecido”, dijo Guerrero. En el caso de que estos actos de incivismo y vandalismo vuelvan a ocurrir, la presidenta vecinal no descartó reactivar las patrullas de vigilancia ciudadanas que funcionaron hace meses.