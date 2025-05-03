La Guardia Urbana y los Mossos reforzarán la seguridad en la calle Júpiter del barrio de la Mariola

La reunión del alcalde y la teniente de alcalde, hoy en la comisaría de la UrbanaAjuntament de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra reforzarán su presencia en la calle Júpiter, en el barrio de la Mariola, y coordinarán sus acciones para garantizar la seguridad en la zona.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Cristina Morón, han mantenido este viernes una reunión de seguimiento con los mandos de la Guardia Urbana para analizar la situación actual en el barrio y planificar las próximas actuaciones, a raíz de los incidentes de la semana pasada.

Según ha explicado Morón, se organizarán varios encuentros con los Mossos d'Esquadra para abordar conjuntamente los problemas concretos que afectan a este punto del barrio y diseñar estrategias de actuación, tanto en el ámbito policial como a través de otros servicios municipales, con el objetivo de mejorar la convivencia y la seguridad.

Durante la reunión también se ha hecho balance del dispositivo de emergencia activado a raíz del apagón eléctrico que tuvo lugar el lunes. Morón ha destacado que "el operativo funcionó de manera muy satisfactoria" y ha agradecido las muestras de reconocimiento recibidas por parte de la ciudadanía, entidades y otras instituciones. No obstante, ha afirmado que se revisarán aquellos aspectos que pueden ser mejorados para estar más preparados ante futuras emergencias.