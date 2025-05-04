Herida tras una salida de vía en la C-12 en Corbins

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una joven resultó herida grave la madrugada del viernes al sábado después de una salida de vía en la carretera C-12 en Corbins. Los Bomberos recibieron el aviso a las 3.33 horas y hasta el lugar se desplazados dos dotaciones para llevar a cabo los trabajos de excarcelación. La joven fue derivada al SEM y trasladada al hospital Arnau de Lleida. Por otra parte, ayer al mediodía se registraron otros dos siniestros. Uno en Preixana, en la LP-2015 entre un vehículo y un camión, y otro en un camino de Les Oluges a Sant Ramon, donde un motorista se accidentó con daños en una pierna y espalda. En Lleida ciudad se registraron dos accidentes con vehículos y patinetes en las avenidas del Segre y València, y otro en la calle Baró de Maials.