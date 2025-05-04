La asociación vecinal de Balàfia pide una parada de bus frente la escuela Minerva

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Habilitar una nueva parada de autobús junto a la escuela Minerva y mejorar el funcionamiento de la línea L8 con más frecuencias. Estas son algunas de las demandas que la asociación de vecinos de Balàfia hará al gobierno municipal en su próxima reunión, según explicó el viernes su presidenta, Jos Farreny. “La parada de autobús en la escuela Minerva es una mejora que reclamamos desde hace tiempo y se debería habilitar en dirección a la avenida de Balàfia para dar servicio a los alumnos y profesores del colegio”, dijo Farreny, a la vez que añadió que “la mejora de la L8 también es una petición que llevamos tiempo reivindicando tanto Balàfia como otros barrios, pero sabemos que primero el ayuntamiento debe afrontar la renovación de la concesión del servicio de autobuses, por lo que creemos que costará más de cumplir”. Paralelamente, la asociación vecinal también pedirá acondicionar todas las paradas del barrio para hacerlas más accesibles y cómodas para los usuarios.

La asociación de Balàfia lleva años reclamando mejoras en el transporte público, especialmente en la línea L8. En este sentido, el pasado año reclamó, junto con los barrios de Gualda y el Clot, más frecuencias.