36a edició de la Fira de Titelles de Lleida: galeria de fotos

El cel ennuvolat i el vent que van dominar durant la tarda d’ahir no van impedir que centenars de famílies s’atansessin als espectacles a l’aire lliure programats en el marc de la 36a edició de la Fira de les Titelles de Lleida.
A continuació deixem un recull d'imatges sobre la darrera edició de la Fira de les Titelles.
‘My shadow and me’ a CaixaForum
PAERIA
Plaça Sant Francesc
Museu de Lleida
L’espectacle itinerant dels alemanys Pantao, ‘Grandmother Tortoise’, va recórrer diversos espais de Lleida, com la plaça de la Catedral.
El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va convertir matí i tarda en l’escenari de ‘Joséphine’.
Xirriquiteula al teatre de l'Escorxador, interpretant Vai Via
La companyia lleidatana Campi Qui Pugui va representar ‘Camelva’ a la plaça Esteve Cuito
Les ombres de ‘My shadow and me’ a CaixaForum
CARRER AMBIENT MERCADET I ESPECTACLES ESPONTANIIS 03-05-2025 AMADO FORROLLA
Plaça de la Catedral
‘Conte de Nadal’, de Société Mouffette, a l’Arxiu Històric.
El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama Crea