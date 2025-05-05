SEGRE
tempesta

Un fort aiguat provoca inundacions a Torrefarrera i Alpicat

36a edició de la Fira de Titelles de Lleida: galeria de fotos

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El cel ennuvolat i el vent que van dominar durant la tarda d’ahir no van impedir que centenars de famílies s’atansessin als espectacles a l’aire lliure programats en el marc de la 36a edició de la Fira de les Titelles de Lleida.

A continuació deixem un recull d'imatges sobre la darrera edició de la Fira de les Titelles.

‘My shadow and me’ a CaixaForum

‘My shadow and me’ a CaixaForumAMADO FORROLLA

‘My shadow and me’ a CaixaForum

.

.MAGDALENA ALTISENT

PAERIA

.

.MAGDALENA ALTISENT

Plaça Sant Francesc

.

.MAGDALENA ALTISENT

Museu de Lleida

.

..MAGDALENA ALTISENT

L’espectacle itinerant dels alemanys Pantao, ‘Grandmother Tortoise’, va recórrer diversos espais de Lleida, com la plaça de la Catedral.

.

.MAGDALENA ALTISENT

El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va convertir matí i tarda en l’escenari de ‘Joséphine’.

.

.AMADO FORROLLA

Xirriquiteula al teatre de l'Escorxador, interpretant Vai Via

.

.AMADO FORROLLA

La companyia lleidatana Campi Qui Pugui va representar ‘Camelva’ a la plaça Esteve Cuito

.

.AMADO FORROLLA

Les ombres de ‘My shadow and me’ a CaixaForum

.

.AMADO FORROLLA

CARRER AMBIENT MERCADET I ESPECTACLES ESPONTANIIS 03-05-2025 AMADO FORROLLA

.

.AMADO FONOLLA

Plaça de la Catedral

.

.AMADO FORROLLA

‘Conte de Nadal’, de Société Mouffette, a l’Arxiu Històric.

.

..

.

El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama Crea

El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama CreaAMADO FORROLLA

El ‘quiròfan’ de la instal·lació ‘Desiderata’, de Mama Crea

El més llegit

tracking