Inundaciones y daños por piedra otra tormenta con granizo que anega calles y revienta un colector en Lleida

Una tormenta de agua y granizo barrió ayer por la tarde gran parte de las comarcas del llano de Lleida de oeste a este dejando calles inundadas en Lleida ciudad y más que posibles graves afectaciones en fincas agrícolas de zonas del Segrià, como Alcoletge o el Alamús, y del Pla d’Urgell, como Bell-lloc, entre otras, cuyo alcance y gravedad se conocerá en las próximas horas o días. Casualmente, algunas de estas localidades no se vieron afectadas por la granizada del pasado día 19 de abril, pero esta vez los árboles frutales han resultado dañados debido a la piedra.

Un cotxe circula per una rotonda inundada a la zona de Torre Salses de Lleida.Amado Forrolla

El pedrisco puede ocasionar daños en la fruta, en plena formación, causándoles heridas o deformaciones, pero también en el cereal, produciendo el aplastamiento o rotura de los tallos, que ya se encuentran espigados. En el caso de la cereza, que justo ahora arranca su recogida,el exceso de agua puede provocar cracking en los frutos (la rotura de la piel por el exceso de agua).

La tormenta también generó problema en la ciudad de Lleida, ya que la fuerte tromba de agua dejó anegadas algunas calles como la recién estrenada Gran Vía del Mangraners, donde un conductor se quedó atrapado en el barro y provocó la caída de un árbol en la calle Alfred Perenya.

Fruites afectades per la pedra que va caure ahir a Alcoletge. - AMADO FORROLLA

Los incidentes de mayor calado de la capital se dieron entre el cementerio, Els Mangraners, la Bordeta y Torre Salses, donde efectivos de los Bomberos y de la Policía Local se vieron obligados a abrir con patas de cabra los sumideros de las alcantarillas, insuficientes para absorber el agua.

La intervención permitió evacuar el agua acumulada en la rotonda de la zona este del cementerio, las calles Almería y Palauet y la partida de Torre Salses, donde quedó interrumpida la circulación.

La tromba de agua provocó un reventón en el colector que discurre bajo las calles Almería y Francesc Bordalba, en Els Mangraners, que generó una bóveda y levantó el asfalto de la ozona superior. La Policía Local cerró al tráfico la zona afectada y la señalizó con vallas y luces.

La intensa lluvia provoca crecidas en los ríos y obliga a abrir Oliana

La intensidad de las lluvias del pasado fin de semana, con precipitaciones de 20 a 30 l/m² en la cabecera del Segre (23,7 e Organyà) y de 10 a 20 en la del Pallaresa, provocaron crecidas en esos ríos, obligaron a desembalsar en los pantanos de Oliana y Rialb e hicieron que la CHE (Confederación Hidrográfica el Ebro) lanzara una alerta por el riesgo de desbordamiento de barrancos.

L’avinguda del Segre va obligar a augmentar el buidatge d’Oliana.

El Segre alcanzó los 90 m3/s en Organyà y 68 en Balaguer (creció 26 en dos horas), y cerró el día con 76 en Collegats tras haber rozado los cien. La lluvia fue menos intensa en el llano, con 12,5 l/m² en Lleida y 9,1 en Mollerussa, aunque la intensidad y el hecho de caer como pedrisco en algunas zonas provocó varios incidentes. La C-14 permaneció cortada una hora por un accidente sin heridos graves en Coll de Nargó. En Lleida ciudad se registraron tres accidentes de circulación relacionados con la lluvia, dos en Torre Salses y uno en la Bordeta.