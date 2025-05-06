Demoras generalizadas en la alta velocidad por una incidencia en Barcelona-Sants

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los trenes de la alta velocidad registran demoras generalizadas por una incidencia que se ha producido a primera hora en el taller de Can Tunis y otra en la infraestructura a la altura de l'Arboç, según ha informado Renfe. En concreto, a las 6.10 horas se ha producido la salida de eje de un tren vacío (en doble composición) y eso afecta la entrada y salida de trenes de este complejo, aunque sí que pueden salir trenes en sencillo. Renfe ha asegurado que los viajeros han sido reubicados en trenes con salida desde Sants. Además, a las 7.05 horas se ha producido una incidencia en la infraestructura a la altura de l'Arboç que obliga los trenes de alta velocidad a circular con limitaciones de velocidad. Según Renfe, hay retrasos de unos 15 minutos.

Retrasos en trenes con destino Lleida

El tren AVE de las 07.05 desde Sants ha llegado a Lleida con media hora de retraso y también se han registrado demoras en el de las 08.10 h. En este sentido, los retrasos han sido generalizados esta mañana en los trenes con parada en Lleida procedentes de Barcelona-Sants, aunque en el recorrido inverso no se han registrado problemas.

La plataforma de usuarios del Avant ha criticado que los retrasos en los horarios del servicio son habituales, mientras que Adif ha dado por finalizada la incidencia en la estación de Sants hacia las 11 de la mañana.

Según ha informado Renfe hacia las 10 h, el tren Alvia Barcelona (7.40 h) – Cádiz, se encontraba sin salida y el Alvia Barcelona (9.05 h)- Salamanca-A Coruña tampoco lo ha hecho ni tiene previsión de salida. Por otra parte, el AVE Barcelona (8.30 h)- Sevilla / Málaga también se ha visto afectado aunque algunos ya se han reubicado. Los viajeros con destino Málaga, concretamente, se han reubicado en tren acoplado al AVE Barcelona-Màlaga vía Madrid (que circula con 96 minutos de demora). Los que iban a Sevilla está previsto que la salida sea inmediata.