Rafael Hernando confunde estaciones de tren: critica retrasos en la de Lleida mostrando un panel de la de Sants

El senador popular Rafael Hernando ha protagonizado un error en redes sociales al confundir la estación de Lleida-Pirineus con la de Barcelona Sants al denunciar los retrasos ferroviarios que se están produciendo esta semana en las líneas de alta velocidad españolas. El que fuera portavoz del Partido Popular en el Congreso compartió un mensaje crítico en su cuenta de X con una imagen que no correspondía a la ubicación que mencionaba.

En su publicación de este lunes, Hernando ha esrito: "Estación de Lleida, hoy. De los 5 trenes en pantalla 4 van con retraso. Parece q también los martes hay 'sabotajes'. Esta vez en Cataluña. En fin…". Sin embargo, la imagen que acompaña su mensaje muestra un panel informativo de la estación de Barcelona Sants, no de Lleida-Pirineus.

Este martes por la mañana se han registrado demoras generalizadas en la alta velocidad por una incidencia en Barcelona-Sants. El AVE que debía llegar a Lleida a las 7:00 ha sufrido un retraso de media hora. Esta situación se suma a los problemas registrados el día anterior, consecuencia del robo de cable en la línea entre Madrid y Andalucía durante la noche del domingo, así como del posterior incidente con un tren de Iryo que arrastró la catenaria, provocando disrupciones significativas en diversos servicios ferroviarios catalanes.