Estudio del servicio de buses antes de decidir si se municipaliza o no

La Paeria ha sacado a concurso la redacción del proyecto de prestación del servicio de autobuses urbanos y el pliego técnico para su contratación, por un importe de 116.363,66 euros, que debe incluir un estudio de demanda, otro de viabilidad económica y eficiciencia y una estrcutura de costes. La concesión actual termina a finales de diciembre y este documento debe determinar el dimensionado y las características del servicio para adaptarse mejor a la demanda, antes de decidir si optan por licitar una nueva concesión o “la fórmula alternativa que se acuerde”, en referencia a una posible municipalización. “Queremos hacer un análisis de la situación actual de la red de buses para diseñar una mejor, con líneas y frecuencias más adaptadas a la ciudad y a los ciudadanos”, indicó la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón. Añadió que “desde la última revisión han pasado años, la ciudad ha crecido y las normativas y modelos de movilidad son diferentes”. “Por eso hacemos este estudio, para ver los pros y los contras y tener información para diseñar el nuevo servicio. Somos conscientes de que ahora hay carencias y queremos que sea aún más utilizado”, subrayó.

En este sentido, la documentación del concurso detalla que “además de la propia evolución de la población y la trama urbana, se han ido produciendo solapamientos de líneas y tránsitos compartidos con otros servicios públicos. Por tanto, precisa que se elabore una propuesta de racionalización y modernización de la actual concesión mediante el diseño de un modelo basado en criterios de racionalización económica y sostenibilidad, suficiencia y calidad del servicio”.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo día 21 y la fecha prevista de inicio del contrato es el 1 de septiembre. Morón señaló que es posible que tengan de prorrogar la actual concesión del servicio de autobuses unos meses, teniendo en cuenta que termina a finales de diciembre.

Adjudicado el mantenimiento de jardinería de la margen derecha

El ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Urbaser el servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de la jardinería urbana de la margen derecha de la ciudad, por un importe de 4.391.766,46 euros y para los próximos dos años. El contrato para la de la margen izquierda ya la asignó a Raga Medio Ambiente. Asimismo, adjudicó a la unión temporal de empresas formada por las fundaciones privadas Aspros e Ilersis el mantenimiento integral del parque de los Camps Elisis, por 760.230 euros y también por dos años. Este contrato está reservado a centros especiales de trabajo o empresas de inserción reguladas. Por su parte, la Diputación adjudicó a la Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa, el mantenimiento de las zonas verdes de la Caparrella, por 161.113,46 euros.