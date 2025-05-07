Un árbitro menor de edad denuncia a un juvenil

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ El árbitro que fue agredido durante el partido Baix Segrià-Pardinyes, disputado el pasado 27 de abril y correspondiente al grupo 45 de la Segunda división de juveniles, ha presentado denuncia ante los Mossos d’Esquadra por las lesiones que sufrió en el altercado.

El colegiado, menor de edad igual que el agresor, recibió un puñetazo en la cara y varios golpes en el cuerpo a la finalización del partido por parte del jugador del Baix Segrià S.R., que poco antes de la conclusión del encuentro había sido expulsado. El colegiado le mostró la cartulina roja por las reiteradas protestas del infractor después de anotar el Pardinyes el definitivo 1-3 en el minuto 89.

El jugador del Baix Segrià incumplió el reglamento, que obliga a un expulsado a dirigirse directamente a los vestuarios, y siguió viendo el partido desde el campo. A la finalización del mismo, S.R. se dirigió hacia el árbitro y tras recriminarle su actuación le agredió, necesitando asistencia médica.

Después de visitar al CAP de Alcarràs, presentó la denuncia en el mismo campo de fútbol ante los Mossos d’Esquadra que se habían desplazado a raíz del incidente. El subcomité de competición de la delegación en Lleida de la FCF le ha impuesto una dura sanción, el doble de lo habitual al ser el colegiado menor de edad.

En total, S.R. ha sido suspendido con 29 partidos, como publicó ayer SEGRE, 25 de ellos por la agresión. Además, le impone dos partidos más de suspensión por dirigirse al árbitro de manera despectiva y de menosprecio, otro por la expulsión y uno más por no dirigirse a los vestuarios una vez vio la tarjeta roja y presenciar el partido desde otra ubicación.