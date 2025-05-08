Govern y Estado negocian más Avant para Ponent

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Generalitat negocia con el ministerio de Transportes un aumento de frecuencias y plazas de los trenes Avant entre Lleida y Barcelona. Así lo aseguró ayer la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en respuesta a una interpelación en el Parlament de la diputada de ERC por Lleida, Montse Bergés. La consellera insistió en que el ejecutivo conoce las “carencias” denunciadas por las plataformas de usuarios y reconoció que “se muestran insuficientes” las mejoras que entraron en vigor en octubre, cuando se dobló la capacidad del Avant de las 7.05 horas hacia la capital catalana. Paneque afirmó que priorizarán mejorar las frecuencias y la agilidad de la red hacia Barcelona, pero también hacia Aragón.

La plataforma Usuaris Avant Catalunya manifestó estar “expectante” y pidió a la conselleria concreción en las medidas previstas y conocer en qué estado se encuentran las negociaciones. Bergés, por su parte, denunció que mientras la línea entre Toledo y Madrid dispone de 45.000 plazas semanales en 190 trenes, la conexión entre Lleida y Barcelona ofrece 16.240 plazas en 101 trenes cada semana. ERC también reclamó añadir a la red de Rodalies Lleida las conexiones con Montblanc y Monzón.

Por otra parte, Paneque señaló que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) asumirá la gestión de las líneas de Rodalies RL3 (Lleida-Cervera) y RL4 (Lleida-Terrassa) a mediados del año que viene. Añadió que la firma suiza Stadler prevé entregar “a finales de 2025” el primero de los 4 trenes que está construyendo para estas líneas por un importe de 40 millones de euros y un coste de mantenimiento de 19 millones en 15 años. Asimismo, explicó que FGC se hará cargo de las estaciones leridanas de Rodalies, lo que “permitirá mejorar el entorno para los viajeros”, dijo.

En otro orden, la consellera explicó que este año someterán a audiencia pública el primer tramo con el sistema de carriles 2+1 en la C-12 entre Alfés y Lleida, como informó este diario, y que posteriormente licitarán las obras por un importe de 14 millones.