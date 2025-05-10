Precintan un kebab en Príncep de Viana por la presencia de ratones

El restaurante está situado en el número 5 de la calle Príncep de Viana, cerca de la estación. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El ayuntamiento precintó ayer un restaurante de comida kebab del número 5 de la calle Príncep de Viana por riesgo para la salud pública. Sucedió horas después de que se difundieran imágenes grabadas por un supuesto cliente del local donde se puede ver un ratón moviéndose entre un asador de carne. La Paeria confirmó a este diario que se trata del mismo local que precintó.

Según informó la Paeria, la Guardia Urbana y la veterinaria municipal intentaron acceder al interior del restaurante ayer, pero no pudieron y se procedió a denunciar a su responsable por dificultar la inspección. Se trata de una infracción muy grave que contempla la ley de Salud Pública de 2009.

Finalmente, por orden de la veterinaria municipal, la Policía Local procedió al precinto del local por riesgo para la salud pública, a la espera de poder llevar a cabo la valoración del estado sanitario del interior.

La Paeria ya ordenó cerrar otros dos restaurantes kebab de la ciudad a finales de 2023. Uno, en el número 30 de la rambla Corregidor Escofet (en Pardinyes) porque carecía del permiso para esta actividad, y en el número 59 de la misma vía (en Balàfia) porque sus propietarios no presentaron la documentación que acredita que el local disponía de los elementos de seguridad necesarios.