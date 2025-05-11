Expediente sancionador a la concesionaria de la jardinería de la ciudad por falta de mantenimiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria anunció ayer que abrirá un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de jardinería de la ciudad, la UTE Eulen-B. Biosca, tras constatar “incumplimientos en los requisitos establecidos en el contrato y falta de mantenimiento en las zonas verdes”. De hecho, las entidades vecinales de diversos barrios han denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de zonas verdes y el crecimiento de malas hierbas en torno a los árboles y en la vía pública (ver desglose).

La primera teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, ya ha encargado a los servicios técnicos municipales iniciar la instrucción del expediente, después de haber efectuado varios requerimientos a la concesionaria. Las infracciones detectadas están relacionadas con el personal adscrito al contrato y la falta de entrega de las programaciones de las labores que deben llevar cabo los trabajadores, tal como determina el contrato, dificultando así el seguimiento de su trabajo por parte de los técnicos del ayuntamiento.

“La ciudadanía de Lleida merece un mejor servicio y que las zonas verdes de la ciudad luzcan. Hace tiempo que no estamos contentos con el servicio que está ofreciendo esta empresa y le hemos efectuado varios requerimientos porque detectamos que están incumpliendo el contrato”, indicó Iglesias, y remarcó que el expediente es fruto del control y seguimiento que se ha hecho del contrato de jardinería desde su inicio. Recordó que está en proceso de adjudicación el nuevo contrato del servicio, que por primera vez se ha dividido en dos lotes, hecho que debe comportar “una mejora muy sustancial en el mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad” cuando entre en funcionamiento a partir de junio.

En concreto, tal como publicó este diario, la Paeria ha adjudicado el contrato del mantenimiento, conservación y limpieza de la jardinería urbana de la margen izquierda de la ciudad durante dos años a la firma Raga Medio Ambiente, por un importe de 3,622 millones, y la de la margen derecha a Urbaser, por 4,391.

La Federación de Vecinos ve la ciudad “descuidada” y pide mejoras

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, se mostró partidario de exigir a la concesionaria de jardinería de la ciudad que efectúe correctamente su trabajo, aunque esté en la recta final ya que en junio comenzará el nuevo contrato. “Si se paga por un servicio, se debe exigir que se haga bien y si no, está bien que la Paeria tome medidas”, remarcó, y subrayó que la jardinería de la ciudad está “descuidada”, incluso en zonas renovadas. “Es una pena y se debe buscar una solución, un mayor mantenimiento”, incidió, aunque también lamentó el “incivismo” de algunos ciudadanos, que roban plantas de parterres o jardineras de zonas verdes.