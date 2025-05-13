Denuncian la okupación del patio de una casa tapiada en Lleida: "son varios jóvenes que acumulan grandes cantidades de basura"

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Vecinos de La Bordeta de Lleida y el grupo municipal del PP denuncian la okupación del patio trasero de una casa situada en el número 3 de la calle Palauet. Tanto el número 3 como el número 5 son viviendas unifamiliares de dos plantas que están deshabitadas. Fueron okupadas hace más de un año, pero las desalojaron y tapiaron. Sin embargo, los vecinos explican que otras personas volvieron a allanar la propiedad hace varios meses para okupar, en esta ocasión, el patio. “Son varios jóvenes que acumulan grandes cantidades de basura y no dudan en hacer hogueras”, explica Mari Carme Guerrero, presidenta de la asociación de vecinos de La Bordeta. “La presencia de vegetación descontrolada incrementa el peligro de incendios, especialmente con la llegada del verano”, destaca Xavi Palau, portavoz del PP.

La presidenta de la junta vecinal lamenta que los vecinos de la casa contigua, la del número 1, sienten un miedo recurrente porque los anteriores okupas desconectaron su alarma, rompieron una verja y entraron en su casa. “Es una familia que no vive de forma fija en la ciudad, cuando vuelven tienen medio de encontrarse su casa okupada”, afirma Guerrero.

Por su parte, Palau reclama al ayuntamiento y a las autoridades competentes “una actuación inmediata y coordinada” para instar a los propietarios de los solares a que aseguren los accesos y eviten nuevas okupaciones. También exige el cierre y mantenimiento de los espacios abandonados, como prevé la normativa municipal. “Hay que restablecer la convivencia y la seguridad en el barrio, tal como reclaman desde hace tiempo los vecinos y la asociación vecinal. No puede ser que el ayuntamiento mire hacia otro lado ante estas situaciones”, añade el jefe de la oposición.

Asimismo, Guerrero denuncia que una familia lleva okupando una casa del número 10 de la calle Hostal de La Bordeta desde enero. Indica que serían las mismas personas que intentaron vivir de forma ilegal en otra vivienda de la avenida Pla d’Urgell unos meses atrás. “Provocaron un corte del agua que estropeó el lavavajillas de una vecina, viven a su manera y van causando destrozos”, asegura. “El ayuntamiento les ofreció una solución habitacional, pero la rechazaron”, añade.