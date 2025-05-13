Denuncian de nuevo incivismo en la pasarela del Liceu Escolar de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La pasarela peatonal del Liceu Escolar sobre el río Segre en Lleida se ha convertido en escenario de continuos actos vandálicos, según denuncian los usuarios habituales de esta infraestructura. El problema principal radica en que, «día sí y día también», algunos individuos incívicos vuelcan deliberadamente el contenido de las papeleras instaladas en el lugar, esparciendo residuos por todo el pavimento y generando un problema de salubridad y deterioro del espacio público.

Esta situación, lejos de ser puntual, representa ya un patrón de comportamiento que afecta directamente a los centenares de leridanos que utilizan diariamente esta pasarela como vía de conexión entre ambas orillas del Segre.