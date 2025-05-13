Descuido en un establecimiento de Lleida: se dejan a un cliente encerrado dentro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana y los Bomberos de la Generalitat acudieron a primera hora de la tarde de este lunes a un establecimiento de Cappont al ser alertados de que un cliente se había quedado encerrado dentro. Recibieron el aviso a las 15.33 horas de un comercio de la avenida València. Los efectivos se pusieron en contacto con el responsable del negocio, que acudió al lugar para liberar al cliente, en lo que parece que fue un descuido. Por otra parte, rescataron a una persona que se quedó encerrada en un balcón de un piso en la calle Príncep de Viana (14.29 horas).

Conato de incendio en un piso de Costa de Magdalena

Los Bomberos de la Generalitat acudieron a primera hora de la tarde de ayer a la calle Costa de Magdalena, entre las calles Magdalena y La Parra, al ser alertados de un incendio en una vivienda. Recibieron el aviso a las 14.16 horas por un vecino que explicó que se le había quemado una paella en el cuarto piso de un bloque. El incendio quedó en un conato y no se propagó, aunque todo el inmueble quedó afectado por el humo. Por otra parte, el domingo por la noche un fuego calcinó una furgoneta y dañó otras tres en el patio de una nave industrial de la calle Canals. Acudieron cuatro dotaciones.