URBANISMO
Instalan los cimientos del nuevo edificio de la estación de autobuses
Las obras de la nueva estación de autobuses en la calle Príncep de Viana no paran ni por la fiesta mayor y ayer había operarios que estaban levantando los cimientos del nuevo edificio que estará junto a los Docs. En su interior se ubicarán las oficinas y taquillas de la nueva terminal, así como su entrada tanto para vehículos como peatones, que dará a la plaza de la estación de trenes. La previsión es que los trabajos estén acabados el próximo año.