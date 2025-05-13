Instalan los cimientos del nuevo edificio de la estación de autobuses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras de la nueva estación de autobuses en la calle Príncep de Viana no paran ni por la fiesta mayor y ayer había operarios que estaban levantando los cimientos del nuevo edificio que estará junto a los Docs. En su interior se ubicarán las oficinas y taquillas de la nueva terminal, así como su entrada tanto para vehículos como peatones, que dará a la plaza de la estación de trenes. La previsión es que los trabajos estén acabados el próximo año.