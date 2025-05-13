Las obras de reforma de Ferran no paran pese a ser festivo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras para reformar la Rambla Ferran deben estar acabadas a finales de este mes y ayer operarios trabajaban colocando las nuevas baldosas de la acera, que ha doblado su anchura, a pesar de ser festivo local. La reforma empezó el pasado noviembre y afecta al tramo más próximo al Eix Comercial entre las calles Anselm Clavé y Riquer. La obra consiste en, además de ampliar la acera, reducir de un carril de circulación y nivelar la calzada con el paseo central.