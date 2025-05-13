Más inserción laboral de titulados de FP pero las mujeres cobran menos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los hombres graduados de FP de grado medio y superior en Catalunya tienen una mayor inserción laboral directa o continuidad de estudios de forma exclusiva que las mujeres, que compaginan más estudios y trabajo. Esta es una de las conclusiones del informe ‘Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2024’, elaborado por Educación y el Consejo General de Cámaras de Catalunya a través de encuestas a titulados en el curso 2022 y 2023 efectuadas entre seis y nueve meses después de haber finalizado sus estudios. En concreto, indica que los hombres tienen una inserción laboral directa del 35%, frente al 33,44% de las mujeres, mientras que un 23,50% de estas compaginan estudios y trabajo frente al 17,30% de los hombres. Además, un 37,50% de los graduados optaron por continuar estudiando ante el 31,54% de las tituladas.

Esta brecha por género se plasma también a nivel de salarios, ya que entre los graduados en ciclos superiores el 33,34% de hombres superan los 1.500 euros mensuales netos, en comparación con el 18,27% de las mujeres. En grado medio, los porcentajes son del 21,56% y el 12,63%, respectivamente. Además, el índice de hombres que trabajan a jornada completa es también muy superior al de mujeres, un 72,77% frente a 54,34%.

El estudio constata la “consolidación del crecimiento postpandemia” de la inserción laboral de los graduados de FP, con un 54,4% global (56,7% en las mujeres y 52,3% en los hombres). En 2021 fue del 45,32%, del 52,05% en 2022 y en 2023, del 54,49%. Según los datos del año pasado, un 64,37% de los titulados en un grado medio tienen un contrato indefinido frente al 52,58% de los de grado medio. A nivel global, el 10,96% de los encuestados buscaban trabajo; el 20,2% estudiaban y trabajaban, el 34,24% solo trabajaban y el 34,6% continuaban estudiando.

Además, el informe determina que tres de cada cuatro de los titulados encuestados creen que el ciclo que han cursado ha sido útil para encontrar trabajo y subraya que la inserción en la FP dual es más elevada, del 67,4%, mientras que la del alumnado que ha cursado el ciclo con el modelo de formación en centro de trabajo es del 48,3%. “La FP dual es el gran antídoto contra el paro juvenil”, aseguró el director general de Formación Professional, Ricard Coma.

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, afirmó que “la formación profesional es clave para garantizar un modelo de crecimiento económico más robusto y una sociedad más justa, más preparada y con más oportunidades para todos”.