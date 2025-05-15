SUCESOS
Arrestado un joven en la calle Pau Claris de Lleida tras una persecución
Varias patrullas iniciaron la búsqueda del sospechoso, que fue localizado e interceptado
La Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde en la calle Pau Claris, en el Clot, a un joven tras una persecución. Al parecer se trataría de un adolescente de unos 17 años que supuestamente había robado minutos antes en la zona.
