La inundabilidad del barrio de Cappont de Lleida también frena el nuevo CAP y la base del SEM en Copa d’Or

El riesgo de inundabilidad de Cappont, que la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) considera medio al fijar un período de retorno de 100 años, no solo está frenando la construcción del nuevo instituto del barrio o la ampliación de la escuela Camps Elisis, sino que también ha bloqueado el proyecto del nuevo CAP y la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que Salud proyecta en la zona de Copa d’Or. Una portavoz del departamento indica que están a la espera de un informe favorable de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para poder licitar las obras.

Para que la CHE rebaje el riesgo de inundabilidad y la ACA avale estos proyectos, será necesario ampliar un muro de contención en la partida de Grenyana, entre otras actuaciones menores. El ayuntamiento licitó la redacción del proyecto el pasado septiembre por 144.956 euros y adjudicó el contrato en enero.

En febrero de 2023, el entonces conseller de Salud, Manel Balcells, anunció que Salud levantaría un gran edificio en un solar entre la avenida President Josep Irla y la calle Àngel Moncusí que –además del CAP y la base del SEM– albergaría parte de la atención pediátrica de la ciudad, el equipo de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR), la unidad de Odontología de la capital y el equipo territorial de salud pública del Segrià. Con un presupuesto estimado de 18 millones, se preveía iniciar las obras el año pasado para inaugurar el centro a finales de 2025. Sin embargo, los trabajos aún no han empezado a la espera de que la ACA dé luz verde al proyecto.

En febrero de 2024, el gobierno municipal anunció que la CHE revisaría la inundabilidad de Cappont hasta un período de retorno de 500 años (probabilidad baja), lo que permitiría desencallar los proyectos sin la necesidad del muro de Grenyana. Sin embargo, el ayuntamiento informó el pasado julio que la CHE había vuelto a subir el riesgo de retorno hasta los 100 años. Pidió explicaciones, y la Confederación indicó que había enviado los cambios a corporaciones locales, diputaciones y gobiernos autonómicos para que pudieran formular alegaciones.

Educación mantiene al instituto en su plan de inversiones

La construcción del futuro instituto de Cappont, reclamado por los vecinos desde hace más de 40 años, también está encallada por la inundabilidad del barrio. No obstante, la Generalitat lo incluye en la lista de los centros educativos que prevé edificar en los próximos 4 años. Así lo indicó la consellera de Educación, Esther Niubó, el pasado marzo en respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado del PP Juan Fernández.

Las familias se muestran “expectantes” y algunas muestran más optimismo que otras. Tienen claro que sin el muro de Grenyana no se podrá construir el centro, y su mayor preocupación es que la tramitación se demore más allá de 2029, cuando caducaría el presupuesto aprobado en octubre de 2022. “Seguiremos haciendo presión e iremos pidiendo reuniones a las autoridades”, asegura una portavoz de la asociación de familias de alumnos (Afa) de la escuela Francesco Tonucci.