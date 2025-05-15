Nuevos hallazgos en la excavación arqueológica del viejo barrio judío de Lleida

Publicado por s. costa. d. Creado: Actualizado:

La segunda fase de excavación arqueológica en el antiguo barrio judío de Lleida, conocido como La Cuirassa, está revelando importantes descubrimientos históricos. Según la Paeria, los trabajos actuales, centrados en la denominada casa del Pogromo, han permitido recuperar diversos elementos arquitectónicos de gran valor, como una bóveda que sostenía la escalera de acceso al primer piso, una escalera interior, un capitel de considerables dimensiones, un tambor cilíndrico y los restos de lo que parece ser un antiguo ventanal o galería abierta con arcos.

Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre la distribución y características de esta vivienda, que perteneció a una próspera familia judía antes de ser incendiada por los cristianos en los violentos sucesos de 1391.