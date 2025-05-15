Parte del mercado de Ronda, sin luz unas horas por una avería

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una incidencia provocó ayer que parte del mercado de Ronda-Fleming estuviera parcialmente sin luz durante varias horas. El único paradista que queda en este equipamiento, el pescadero Jaume Soria, dijo que “desde primera hora de la mañana estamos sin luz y llamamos varias veces al ayuntamiento para que buscara una solución porque no puede ser que un mercado municipal esté en estas condiciones”. Al respecto, fuentes municipales señalaron que el suministro falló “por un pequeño problema con el diferencial de la instalación eléctrica” y que técnicos municipales fueron a revisarlo ayer por la mañana y solucionaron la incidencia. Añadieron que “la falta de luz solo ha afectado a parte del equipamiento pero no a la pescadería, que ha tenido luz toda la mañana”. Cabe recordar que la Paeria prevé llevar a cabo una reforma integral en este mercado y que Soria prevé cerrar su parada este verano. Por su parte, el grupo de Vox aseguró que el mercado estuvo “más de 48 horas sin luz” y que afectó “gravemente” a la pescadería.