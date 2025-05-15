Tiendas de Lleida darán 6.250 bolsas para fomentar la ciencia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Comercios de la ciudad repartirán 6.250 bolsas de papel kraft para difundir el papel de la ciencia. Se trata de la tercera edición de la campala El paper de la ciència que impulsa el instituto de investigación biomédica IRBLleida con la colaboración de la Paeria, asociaciones de comerciantes y la escuela de arte municipal Leandre Cristòfol, cuyos alumnos se han encargado por primera vez de los diseños.

Con cinco modelos diferentes que incluyen preguntas como “¿los gemelos idénticos son exactamente iguales en todo?” o “¿son posibles los viajes en el tiempo?”, las bolsas incluyen por primera vez a una mujer científica para visibilizar el trabajo femenino en este ámbito. En concreto, aparece Lise Meitner, la madre de la bomba atómica. El resto de bolsas tratan sobre la edición genética y la conexión entre los intestinos y la felicidad.

“Como novedad, los mensajes han sido creados por el mismo personal del IRBLleida”, explicó la gerente del instituto, Eva López. “Es muy importante visibilizar a las mujeres, y sobre todo a las científicas”, señaló la concejala de Políticas Feministas, Carme Valls. La presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja, destacó la importancia de colaborar con entidades del territorio. También asistieron representantes de las asociaciones de comerciantes de La Bordeta y Pardinyes.

A raíz del éxito de la campaña desarrollada en 2020 por la Universidad de Oviedo y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, el IRBLleida la impulsó en Lleida y en catalán hace tres años. Se trata de una de las doce acciones del plan de divulgación científica del centro para destacar la importancia de la investigación biomédica.

La iniciativa es posible gracias a la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ministerio de Ciencia.