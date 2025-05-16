Conmemoración en Lleida del 181 aniversario de la Guardia Civil

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, junto con el teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, presidieron ayer el acto institucional de conmemoración del 181 aniversario de la fundación de la Benemérita. Durante el acto se entregaron siete condecoraciones a sendos agentes, seis en activo y uno en la reserva, en reconocimiento a su trayectoria en diferentes áreas.