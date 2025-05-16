Critican que el servicio de jardinería está infradotado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El comité de empresa de la concesionaria del servicio municipal de jardinería denunció ayer que solo cuentan con una plantilla de 30 empleados, frente a los 90 o 120 de ciudades similares como Salamanca, Logroño o Pamplona. Del total, solo la mitad están activos para cubrir el 80% del mantenimiento de zonas verdes, afirmó Jordi Arnau, presidente del comité de Eulen-Biosca. A raíz de esta situación, los trabajadores se manifestaron ayer ante la Paeria para exigir mejoras laborales. Por su parte, la teniente de alcalde Begoña Iglesias confirmó un proceso sancionador contra la empresa, y dijo que se reunirá con los enpleados las veces que haga falta, pero que el consistorio no puede intervenir en relaciones laborales de la empresa.