Educación recula y no cerrará una línea de ESO en el instituto Maria Rúbies de Lleida

La conselleria de Educación ha optado finalmente por no cerrar una línea de ESO del instituto Maria Rúbies de La Bordeta, como tenía previsto en un principio de cara al próximo curso. Así se lo comunicó el miércoles al centro y este a las familias de alumnos de las escuelas públicas del barrio (Parc de l’Aigua, Enric Farreny y Joan Maragall), que expresaron su satisfacción por mantener las cuatro líneas y poder acoger a todos los alumnos de La Bordeta que escogieron este centro de Secundaria. Su director, Ramon Segura, destacó que la movilización de los padres de alumnos ha sido “clave” para el cambio de criterio del departamento, que había planificado una oferta de solo tres líneas, que se vieron desbordadas por más preinscripciones de las que esperaba. “Se ha conseguido lo que era lógico”, remarcó.

Por su parte, la presidenta del AFA del colegio Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, afirmó que, como representante de las familias de los tres centros públicos de Primaria, “queremos mostrar nuestro agradecimiento al delegado de Educación porque gracias a su compromiso y dedicación ha conseguido mantener la cuarta línea en el Maria Rúbies, que es lo que el barrio quería y así se demostró con la recogida de casi 1.800 firmas”. Extendió su agradecimiento “al edil de Educación y al concejal de barrio, porque nos han escuchado y apoyado”. “Las familias estamos muy contentas”, subrayó. Por este motivo, están barajando convertir la jornada reivindicativa, familiar y festiva prevista para reclamar no cerrar la línea en un acto de celebración por conservarla.

Es la segunda vez que Educación rectifica una previsión en esta preinscripción, ya que decidió mantener las dos líneas de las escuelas Espiga y Alba tras las protestas de sus comunidades educativas.

Congreso en la UdL con medio millar de “pequeños científicos”

Medio millar de alumnos de entre 8 y 12 años de diez escuelas de Lleida participan ayer y hoy en la Universitat de Lleida (UdL) en el congreso Anna Gené: Fem ciència a l’escola, organizado por la facultad de Educación, el Centro de Recursos Pedagógicos del Segrià y el departamento de Educación. Presentaron los trabajos de investigación que han desarrollado a lo largo del curso con sus tutores y que están relacionados con el medio ambiente, la nutrición o la solidaridad.