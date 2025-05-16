Lestonnac conmemora 275 años ‘al servicio de la ciudad’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El colegio Lestonnac-L’Ensenyança conmemoró ayer con una exposición de fotos históricas su 275 aniversario “de historia educativa al servicio de la ciudad”. En concreto, celebró la presencia de la Compañía de María en Lleida desde 1750, de la mano de religiosas venidas de La Seu d’Urgell para fundar una escuela, inicialmente solo para niñas. “Una fecha que nos invita a mirar atrás con agradecimiento y orgullo, reconociendo el trabajo de tantas personas que lo han hecho crecer con esfuerzo y dedicación. Es también un oportunidad para mirar el futuro con esperanza,”, indicó el director, Ricard Fornós. Remarcó que se han ido adaptando a la evolución de la sociedad, pero siempre con una educación “centrada en la persona”. La escuela estuvo inicialmente en la calle la Palma y desde 1953 se encuentra en su actual emplazamiento de Prat de la Riba. Asistieron religiosas de la Compañía de María, así como representantes de la cooperativa de padres que gestiona el centro desde hace años. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que “educar en valores durante 275 años es una obra extraordinaria”. Asimismo, el representante de Educación destacó que los resultados de los alumnos de este centro están por encima de la media.