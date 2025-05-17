El líder del PP catalán, contra una confederación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, vino ayer a Lleida para presentar en La Casa dels Gegants su nuevo libro ‘A calzón quitao’. Un ensayo en el que este político “señala lo que yo creo que puede pasar en Catalunya y España, ya que hay en marcha una operación ilegal, para convertir España en una confederación plurinacional y todos los que creemos y respetamos las reglas del juego debemos estar preparados para afrontar esta situación”. En su libro Fernández también propone “algunas recetas no exentas de polémica sobre las cosas que creo que debemos hacer como partido para hacer frente a esta problemática”. El dirigente no quiso detallar cuáles de estas medidas que plantea son polémicas, pero en su libro afirma que tanto el PP vasco como el catalán “son una auténtica trituradora humana de líderes”, ya que “hagas lo que hagas, Génova te defenestrará”.