Expulsado del país un joven con 43 antecedentes en Lleida, incluido un intento de homicidio

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión en Cataluña de 13 personas extranjeras con numerosos antecedentes, una de las cuales en Lleida ciudad. Este joven de veinticuatro años acumulaba 43 causas, la mayoría por robos con violencia y una por un homicidio en grado de tentativa en la capital del Segrià.

Según informaron fuentes policiales a este diario, fue expulsado a Marruecos. Del total de expulsados, 9 estaban en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, 3 en prisión y uno había sido expulsado por resolución judicial.