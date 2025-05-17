La UdL abre bibliotecas en fin de semana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las bibliotecas de la Universitat de Lleida (UdL) inician hoy un periodo de apertura extraordinaria para sus alumnos con motivo de los exámenes finales del segundo cuatrimestre. La de Ciencias de la Salud abrirá este fin de semana y los tres próximos de 8.30 a 20.30 horas, igual que la de Letras, que ya está en servicio habitualmente los sábados y domingos. La de Agrónomos abrirá los próximos días 24, 25 y 31 y el 1 de junio. La de Igualada del campus de Pla de la Massa abrirá los días 24 y 25, pero solo de 10.00 a 18.00 horas, y la de Ciencias de la Salud del Passeig Verdaguer, los dos fines de semana siguientes en el mismo horario.