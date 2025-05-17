La venta de viviendas se disparó un 108% en Lleida el pasado marzo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas en Lleida se disparó el pasado marzo con un total de 709 operaciones, que son un 108,4% más que el mismo período del año pasado, cuando hubo 379. Así lo constatan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y que destacan que Lleida fue la provincia catalana que mayor incremento registró de un año para otro. Asimismo, en el primer trimestre hubo un total de 1.919 compraventas, lo que es un 34,9% más que las del 2024. En este sentido, fuentes del sector inmobiliario ya destacaron en su momento que la compra de vivienda se incrementaría de forma considerable por la bajada de los tipos de interés, el aumento de los precios de los alquileres y su poca oferta, entre otros factores como el aumento de la capacidad de ahorro de las familias.

En relación a los datos publicados ayer por el INE, en el conjunto de Catalunya marzo también fue un buen mes con 10.345 operaciones, un 52,3% más. El incremento a nivel estatal fue del 40,6% con 62.808 compraventas, lo que supone la mejor cifra en un mes de marzo de los últimos 18 años.