Lleida activa un plan integral para controlar la proliferación de palomas y palomas torcaces

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Lleida ha puesto en marcha un plan de refuerzo para controlar y reducir el impacto de la presencia masiva de palomas y palomas torcaces en la ciudad. El proyecto, que se extenderá hasta el 2030, combina acciones preventivas, educativas y de control directo, con el objetivo de minimizar las molestias que estas aves generan en determinados espacios urbanos.

El plan, que ya ha empezado a aplicarse, incluye medidas como la retirada de nidos, la introducción de halcones para fomentar el estrés y la dispersión de las aves, vuelos disuasivos con aves de rapiña adiestradas, uso de pirotecnia suave y espantajos acústicos en zonas de pernocta, así como actuaciones cinegéticas en el Horta. También se reforzarán las acciones sobre edificios para evitar que las palomas encuentren refugio, mediante la colocación de barreras físicas y la instalación de jaulas de captura.

Además, se revisarán protocolos municipales, se trabajará con expertos en fauna urbana, se realizarán censos y se promoverán campañas de concienciación ciudadana para evitar la alimentación de estas especies e implicar a los propietarios de inmuebles en la solución.

El plan se aplicará de forma progresiva hasta el 2030, con un seguimiento continuo para evaluar la eficacia y ajustar las acciones según los resultados obtenidos.